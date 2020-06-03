Более 9 тысяч человек задержаны в США за время протестов

Полиция задержала не менее 9,3 тыс. участников протестов в Соединенных Штатах с момента их начала. Об этом сообщает в среду агентство Associated Press на основе собственных подсчетов.

Наибольшее число протестующих задержано в Лос-Анджелесе — около 2,7 тыс. человек, на втором месте Нью-Йорк, где под стражу было помещено около 1,5 тыс. человек. По несколько сотен протестующих были задержаны в Далласе и Хьюстоне (оба города находятся в штате Техас) и Филадельфии (штат Пенсильвания).

Данная цифра, очевидно, будет расти в ближайшие дни, поскольку митинги и массовые беспорядки продолжаются. Только вечером во вторник в Нью-Йорке было задержано около 200 человек. Столкновения с полицией начались вечером в Портленде (штат Орегон). Для пресечения беспорядков были применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, на данный момент задействованы 20,4 тыс. бойцов в 28 штатах и столичном округе Колумбия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.