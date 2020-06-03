ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу Джо Байдена

После того, как экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 29 мая, его снова вызывают в ГБР 10 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Петр Порошенко вызывается в качестве свидетеля по делу о прослушивании его разговоров с экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Допрос запланирован на 11:00.

Ранее Порошенко не явился на допрос 29 мая (по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, состоящей из 43 картин) якобы из-за не предусмотренного законом способа извещения о вызове.