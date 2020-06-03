Кабмин планирует утвердить соглашение с МВФ до 10 июня

Заседание Международного валютного фонда (МВФ) по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В срок до 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении для Украины транша в общем размере $5 млрд», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Он добавил, что среди структурных маяков были определены, в частности, усиление корпоративного управления госпредприятиями, независимость АМКУ, реформа таможни и налоговой.

«Хочу также подчеркнуть, что правительство улучшит программу социальной поддержки людей», — добавил премьер.