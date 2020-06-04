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Совет директоров МВФ примет решение по новой программе для Украины 9 июня

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Совет директоров МВФ примет решение по новой программе для Украины 9 июня

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня, говорится в календаре совета на сайте фонда в среду.

Согласно ему, на заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

МВФ 22 мая этого года сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18–месячной программе stand-by (SBA) объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19.

"Новый SBA направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

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Предполагается, что первый транш составит $1,9 млрд и будет выделен сразу после одобрения программы советом директоров.

Позитивное решение МВФ по новой программе уже позволило правительству страны получить макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и откроет кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

МВФ
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