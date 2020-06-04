Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на четверг, 4 июня, усилил официальный курс гривны на четыре копейки – до 26,7544 гривны за доллар против 26,7955 гривны за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,9609 грн за евро против 29,9185 грн за евро накануне.