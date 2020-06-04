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Украина не согласится ни на какие особые статусы ОРДЛО по российскому сценарию, — глава МИД

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Украина не согласится ни на какие особые статусы ОРДЛО по российскому сценарию, — глава МИД

Украина готова к разумным компромиссам в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, однако не согласится ни на какие особые статусы по российскому сценарию.

Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя итоги визита в Берлин на переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Мы не пойдем на прямой диалог с оккупационными администрациями. Мы не пойдем на выдуманную Кремлем федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформирования оккупационных администраций», — отметил Кулеба.

Он акцентировал, что Киев из года в год демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы в вопросе особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины.

«Но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет», — подчеркнул глава МИД.

Подытоживая, он назвал важным достижением также возвращение на повестку дня переговоров вопрос временно оккупированного Крыма и украинских политзаключенных в Крыму и России.

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Напомним, что украинская делегация во главе с министром иностранных дел Кулебой 2 июня находилась в Берлине, где провела переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом. На повестке дня были, в частности, деоккупация ОРДЛО и Крыма; поддержка Германией реформ в Украине; европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 года и др.

Донбасс, Дмитрий Кулеба
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