В МИД назвали причины новой вспышки коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что основными причинами новой вспышки коронавируса в Украине стало ослабление карантинных мероприятий и несоблюдение гражданами рекомендаций Минздрава. Об этом глава ведомства заявил во время последнего брифинга.

«Действительно, за снятием карантинных ограничений (стоит увеличение числа зараженных, — ред.), но с другой стороны надо придерживаться рекомендаций Минздрава», — заявил он.

По его словам, за последние 24 часа больше всего новых инфицированных зафиксировано в Житомирской и Львовской областях, а также в столице — в Киеве.

«За прошедшие сутки был проведен 14 301 тест, из них 10563 — исследование методом ПЦР, а также 3738 ИФА-тестов. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области — 85, Житомирской области — 53, а также в городе Киев — 77», — сказал Степанов.

По его словам, за время пандемии в Украине 4 888 больных из общего числа зараженных — медицинские работники.

Напомним, первый этап ослаблений карантинных ограничений начался 11 мая. Украинцам разрешили посещать рынки, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, открыли парки и детские площадки.

Второй этап ослабления ограничений стартовал 22 мая. Правительство разрешило восстановить работу транспорта и дошкольных учреждений, отелей (кроме хостелов), проведение спортивных соревнований без зрителей и религиозных служб. Последующие этапы запланированы на 1 и 10 июня.

Датой третьего этапа ослабления стало 1 июня. Тогда возобновили работу фитнес-центры, бассейны и спортивные площадки, а также открыли межобластные пассажирские перевозки и железную дорогу. В ВУЗах и профессионально-технических колледжах разрешено проведение сессий.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин — решение о смягчении или усилении ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.