Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос 10 июня.
Такое решение суд принял в четверг, передают Українськi Новини.
Суд удовлетворил ходатайство ГБР о принудительном приводе экс-президента.
ГБР накануне обратилось о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос.
Допрос запланирован на 11:00.
Он вызывается в качестве свидетеля.
Напомним, что Порошенко не явился на допрос в ГБР 26 и 29 мая.
Ранее Государственно бюро расследований заявило, что может применить к бывшему президенту Петру Порошенко силовой привод в случае очередной его неявки на допрос.
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