В ФРГ назначили спецпредставителя по вопросам Украины

Министерство иностранных дел Германии назначило на должность спецпредставителя по вопросам Украины Жан-Пьера Фрели. Об этом на своей странице в Twitter написал уполномоченный МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы Михаэль Зиберт.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник уже поприветствовал это назначение и пожелал Фрели успехов «в дальнейшем укреплении украинско-немецкого партнерства, которое ежедневно приобретает черты стратегического».

Также дипломата поздравили представители посольства Германии в Украине.

«Мы с нетерпением ждем на сотрудничество с Вами и надеемся вскоре приветствовать Вас в Киеве!» -заявили в посольстве ФРГ.

Фрели известный своей работой старшим политическим советником и руководителем управления Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.