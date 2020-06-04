СБУ разоблачила банду, организованную руководителем горотдела полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которую организовал начальник одного из городских отделов Национальной полиции Днепропетровского региона.
Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.
«Злоумышленники, в частности запугивали и пытали подозреваемых для получения „нужных“ показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений», — отметили в ведомстве.
Так, в ходе проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пытки и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.
В рамках уголовного производства, возбужденного по ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали 7 участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.
Сейчас устанавливаются все участники противоправной деятельности, и решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016