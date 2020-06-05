Украинцам пока придется ходить в масках

В Украине пока не планируется отменять масочный режим, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

«Правительство внедрило режим адаптивного карантина, внедрило некоторые этапы выхода из карантина, но карантин не отменяли. Я хочу напомнить, что у нас болеют люди коронавирусом — за сегодняшний день это 553 человека, вчера было 588. Стратегия, которую мы выбрали — это стратегия сдерживания, но это никаким образом не отменяет масочный режим и соблюдение социальной дистанции», — сказал он.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин — решение о смягчении или усилении ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.