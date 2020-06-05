Директор по инфрастуктуре «УЗ» Роман Веприцкий считает, что отрасль железнодорожных перевозок можно реформировать в течение года

Член правления корпорации, директор по инфраструктуре «УЗ» Роман Веприцкий считает, что при наличии поддержки, в течение года можно провести успешную реформу железнодорожных перевозок в Украине. Об этом чиновник заявил в интервью сайту «Минтранс».

По словам Романа Веприцкого, главной проблемой отрасли является коррупция. Для преодоления коррупции необходимо выстроить вертикаль управления таким образом, чтобы убрать дублирование функций и в целом переформатировать систему управления. Коррупция коренится в глубине нормативно-правовых документов, которые были приняты, чтобы системно «вымывать» деньги. Например, есть документ «Стандартизация закупок для Укрзалізниці», который был принят в конце 90-х. Такие документы зарегулировали коррупцию на глубочайшем уровне. Их необходимо пересматривать.

Также, по словам топ-менеджера «УЗ», необходимо начать комплексное обновление локомотивного парка. Много об этом говорили в последние годы, но это все была имитация. Сейчас ведутся переговоры с мировыми производителями локомотивной тяги: Bombardier, Alstom и др.

Для решения проблемы профицита вагонного парка, Р.Веприцкий предлагает, во-первых, ограничить ввоз иностранных вагонов, а во-вторых, обновить собственный парк с учетом реальных экономических потребностей. Моя позиция очень простая — в Украине должны ходить украинские вагоны наших собственников, не иностранных. В Украине парк вагонов в два раза превышает реальную потребность. За последние годы в соседних странах были реализованы программы по обновлению вагонов, и все устаревшие вагоны, которые должны были утилизироваться на металлолом, заехали в Украину. Сейчас наши вагоны за границу не выпускают в связи с их техническим состоянием — говорят, что это опасно. Сейчас мы совместно с Федерацией работодателей Украины работаем над государственной программой по обновлению вагонного парка.

«Мы будем предлагать государственные программы по обновлению вагонного парка, то есть, мы даем альтернативу. В этой программе будут участвовать государство, банки и, что особо важно, вагоностроители. Наша задача запустить наших вагоностроителей — это рабочие места, налоги, рост ВВП» — заявил топ-менеджер «УЗ».