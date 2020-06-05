В Киеве обнаружили коронавирус у директора школы, в городе пока не будут открывать рестораны и бассейны

В Киеве не намерены пока что открывать рестораны, кафе и бассейны, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Друзья! Киев пока не открывать рестораны и кафе и бассейны. Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве на данный момент один из трех показателей — по количеству больных на сто тысяч населения — превышает норму и сегодня составляет 14,9», — отметил мэр во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

В связи с этим, по словам Кличко, власти города не могут позволить рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления.

«Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин? Решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно, исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе», — подчеркнул он.

Также он рассказал, что заболевание коронавирусом обнаружили у директора школы № 197 в Киеве, Госпродпотребслужба устанавливает круг контактных лиц, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Вчера в департамент образования поступила информация о подтвержденный случай заболевания коронавирусом у директора столичной школы № 197. Директора госпитализировали в больницу», — сказал мэр.

Он отметил, что в школе работают более 120 учителей, руководителей кружков и технических работников. А накануне директор школы № 197 посещала районное управление образования. А также общалась с руководителями шести других школ.

«Три школы, которые возглавляют директора, контактировавшие с больным, являются местами проведения внешнего независимого оценивания по нескольким предметам каждая. Представители Госпродпотребслужбы проверяют учебные заведения и управления образования для установления круга контактных лиц. Все, кто имел контакт с больным, должны находиться на самоизоляции », - подчеркнул Кличко.