У Зеленского не исключают, что могут отменить смягчения карантина

График смягчения карантина может быть изменен при серьезном ухудшении эпидемической ситуации, которая резко начала меняться на этой неделе.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по противодействию распространению коронавируса.
«Правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен», — сказано в нем.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев COVID-19.
Он подчеркнул, что если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению ситуации с заболеваемостью в стране.
«Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью — сложно. Невидимая опасность — самая плохая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных», — сказал Зеленский.
В сообщении также напоминается, что с 10 июня готовится открытие контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения.
Напомним, что Киев уже отложил открытие ресторанов и бассейнов из-за высокой заболеваемости коронавирусом.
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