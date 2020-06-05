Трамп призвал отменить ограничения введенные из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.
«Мы открываем нашу страну. И... я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения», — сказал он.
Американский лидер привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина, которые сняли ограничения, и подчеркнул, что в них ситуация складывается очень хорошо. Трамп выразил надежду, что такие крупные штаты, как Нью-Йорк и Нью-Джерси, в скором времени также снимут ограничения.
Администрация США ранее обнародовала рекомендации для поэтапной отмены санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса. Трамп подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда их снимать, поскольку ситуация в каждом штате разная.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016