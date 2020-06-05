Трамп призвал отменить ограничения введенные из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы открываем нашу страну. И... я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения», — сказал он.

Американский лидер привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина, которые сняли ограничения, и подчеркнул, что в них ситуация складывается очень хорошо. Трамп выразил надежду, что такие крупные штаты, как Нью-Йорк и Нью-Джерси, в скором времени также снимут ограничения.

Администрация США ранее обнародовала рекомендации для поэтапной отмены санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса. Трамп подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда их снимать, поскольку ситуация в каждом штате разная.