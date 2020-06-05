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В Минфине рассказали, когда покажут меморандум с МВФ

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В Минфине рассказали, когда покажут меморандум с МВФ

Министерство финансов заявило, что текст меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом будет опубликован после его принятия советом директоров фонда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Вопрос одобрения программы Stand-by для Украины планируется рассмотреть на заседании Совета директоров МВФ 9 июня. Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов и Национального банка сразу после принятия положительного решения Советом директоров МВФ, как это урегулировано политикой прозрачности фонда», — говорится в нем.

В частности, одним из документов, регулирующих взаимоотношения МВФ со странами-членами является обновленное пособие по политике прозрачности фонда.

Согласно ему, большинство документов совета директоров должны публиковаться безотлагательно, одновременно они не могут публиковаться до даты заседания совета.

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Также указано, что МВФ рекомендует государственным органам страны-члена воздержаться от публикации письма о намерениях меморандума до момента его рассмотрения советом директоров.

«Преждевременная публикация может быть воспринята как предубеждение решения совета директоров и создать ложное впечатление, что фонд уже утвердил запрос страны-члена», — добавлено в сообщении.

Минфин, МВФ
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