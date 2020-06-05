В Минфине рассказали, когда покажут меморандум с МВФ

Министерство финансов заявило, что текст меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом будет опубликован после его принятия советом директоров фонда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Вопрос одобрения программы Stand-by для Украины планируется рассмотреть на заседании Совета директоров МВФ 9 июня. Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов и Национального банка сразу после принятия положительного решения Советом директоров МВФ, как это урегулировано политикой прозрачности фонда», — говорится в нем.

В частности, одним из документов, регулирующих взаимоотношения МВФ со странами-членами является обновленное пособие по политике прозрачности фонда.

Согласно ему, большинство документов совета директоров должны публиковаться безотлагательно, одновременно они не могут публиковаться до даты заседания совета.

Также указано, что МВФ рекомендует государственным органам страны-члена воздержаться от публикации письма о намерениях меморандума до момента его рассмотрения советом директоров.

«Преждевременная публикация может быть воспринята как предубеждение решения совета директоров и создать ложное впечатление, что фонд уже утвердил запрос страны-члена», — добавлено в сообщении.