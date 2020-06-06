Число заболевших коронавирусом в России превысило 458 тысяч

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 855, всего в стране заразились 458 689 человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, суточный рост новых случаев составил 2%, как и днем ранее.
Симптомов нет у 3 265 (36,9%) новых заразившихся. В настоящее время в России продолжают лечение 231 576 человек.
Число умерших из-за коронавируса в РФ за сутки возросло на 197, до 5 725 человек.
За предыдущие сутки умерли 144 человека.
Условный уровень смертности в России увеличился до 1,25%.
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