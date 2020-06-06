Лукашенко считает правильными белорусские меры по борьбе с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Беларуси находится под контролем, в стране приняты правильные решения, исключающие введение карантина. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая в субботу перед активом Могилевской области.
«Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая, и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры», — цитирует его агентство БелТА.
По словам президента, «пока вообще удалось избежать крайнего сценария». «При этом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», — отметил он. Лукашенко добавил, что в республике «нет той ситуации, чтобы вводить комендантский час».
Он также заявил, что белорусские врачи «научились справляться с этой болезнью». «Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни», — сообщил президент.
По данным Минздрава на 5 июня, в стране количество случаев заражения новым коронавирусом составило 46 868, 259 человек умерли.
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