В Киеве коронавирус за сутки диагностирован у двух детей и 5-месячного младенца

Из 43 киевлян, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19, 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет и две девочки по 4 года, а также 16 мужчин от 22 до 82 лет и пятимесячный мальчик, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге в воскресенье.

«Количество жителей столицы, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 43 человека. Среди них — 1 медик. Двое больных умерли», — написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие нововыявленные заболевшие отправлены на самоизоляцию под контролем медиков.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в Шевченковском районе — 9, Святошинском — 7, в Соломенском районе — 6 случаев», — рассказал Кличко.