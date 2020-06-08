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Сегодня в Нидерландах стартуют очередные слушания дела МН17

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Сегодня в Нидерландах стартуют очередные слушания дела МН17

В понедельник, 8 июня, стартует второй блок слушаний по делу о крушении малазийского «Боинга» MH17. Очередная сессия судебного процесса продлится до 3 июля, передает Интерфакс-Украина. В рамках сессии прокуратура выступит с презентацией уголовного расследования этого преступления.

«Как запланировано, слушанья по уголовному делу MH17 возобновятся в понедельник, 8 июня. Однако из-за действующего коронавируса и соответствующих национальных руководств в блок судебных слушаний внесены коррективы, в результате чего присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Все могут следить за слушаниями в прямом эфире».

Отмечается, что меры по соблюдению социального дистанцирования будут соблюдаться. Будет открыт только зал D, в котором непосредственно идет процесс, а залы судебных заседаний A, B и C будут закрыты. Вместе с тем решено открыть пресс-центр, в который будет допущено лишь 30 представителей СМИ. Кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы.

По данным СМИ, суд подведет итоги того, что обсуждалось на предыдущих слушаниях, и что произошло с тех пор. Защита и адвокат родственников также получат возможность обратиться к суду. Кроме того, прокуратура опишет уголовное расследование. В конце этого блока слушаний суд примет любые необходимые решения и будет ожидать следующего блока слушаний, который начнется уже 31 августа.

Кроме того, слушания могут будут отложены после 12 июня до 22 июня.

«В тот день защита получит возможность подать любые запросы о возможных следственных действиях, после чего слушания будут отложены до более поздней даты, когда будет получена реакции. В настоящее время суд считает, что эта часть слушаний может завершиться не позднее пятницы, 26 июня. Если суду потребуется принять решения в дополнение к представленным представлениям, запросам или заявлениям, слушание будет отложено до пятницы, 3 июля или ранее, если это возможно. Суд не будет заседать 29 и 30 июня», — говорится в сообщении суда.

Напомним, последнее слушание по делу МН17 состоялось 23 марта только с участием заинтересованных сторон, без публики и прессы из-за пандемии.

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Еще год назад JIT назвала имена четырех обвиняемых: это россияне Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов ( «Гюрза»), Игорь Гиркин («Стрелков») и украинец Леонид Харченко («Крот»). Еще одним подозреваемым стал бывший боевик «ДНР» Владимир Цемах, которого Украина выдала России в рамках обмена.

За пять лет расследования трагедии MH17 было установлено точное время и маршрут перемещения зенитного ракетного комплекса «Бук» из РФ в Украину и обратно, время и место запуска ракеты, которой сбили авиалайнер, и данные более 150 причастных к транспортировке комплекса лиц.

MH-17
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