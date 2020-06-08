Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 млн.
Согласно последним данным, заразились 7 000 046 человек, умерли 5,75% из них — 402 804. Число инфицированных удвоилось чуть более чем за месяц, отметка в 3,5 млн была преодолена 4 мая.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США. Там, по подсчетам газеты The New York Times, заразились свыше 1 944 700 человек, умерли 5,67% из них — 110 200.
На втором месте оказалась Бразилия, где, согласно последней информации, инфицированы 685 427 человек, умерли 5,44% из них — 37 312. На третьем месте находится Россия (467 673 человека заразились, умерли 1,25% из них — 5 859).
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