Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 млн.

Согласно последним данным, заразились 7 000 046 человек, умерли 5,75% из них — 402 804. Число инфицированных удвоилось чуть более чем за месяц, отметка в 3,5 млн была преодолена 4 мая.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США. Там, по подсчетам газеты The New York Times, заразились свыше 1 944 700 человек, умерли 5,67% из них — 110 200.

На втором месте оказалась Бразилия, где, согласно последней информации, инфицированы 685 427 человек, умерли 5,44% из них — 37 312. На третьем месте находится Россия (467 673 человека заразились, умерли 1,25% из них — 5 859).