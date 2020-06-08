За сутки в России умерли от коронавируса 112 человек

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 985, всего в России заразились 476 658 человек. Об этом сообщили журналистам в понедельник в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, суточный рост снизился до 1,9% против 2% днем ранее.
Симптомов нет у 3 293 (36,6%) новых заразившихся. В настоящее время в РФ 239 999 активных случаев.
Число летальных исходов от коронавирусной инфекции выросло за сутки в России на 112 человек и составляет 5 971. Согласно данным штаба, это самый низкий показатель с 25 мая, когда было зарегистрировано 92 летальных исхода. Общее число умерших из-за коронавируса составляет 1,2% от всех заразившихся в России.
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