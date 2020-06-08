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США не предоставят новые данные о сбитом на Донбассе Boeing

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США не предоставят новые данные о сбитом на Донбассе Boeing

Власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы раскрывали подробности запуска ракеты ЗРК «Бук» по Boeing компании «Малайзийские авиалинии» на Донбассе в 2014 году. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил на открытии слушаний в понедельник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

«Суд запросил, рассматривалась ли возможность демонстрации засекреченных спутниковых снимков, на которых запечатлен запуск ракеты и... будут ли они приобщены к делу, — сказал он. — Прокуратура ответила, что в 2014 был направлен запрос американским властям и в ответ был получен меморандум».

Согласно ответу гособвинения, представитель голландской антитеррористической прокуратуры получил возможность «проверить правильность меморандума» и ему в конфиденциальном порядке была предоставлена засекреченная информация. По итогам проверки прокурор «пришел к заключению, что меморандум поддерживается другими источниками», к которым он обратился. Его заявление было приобщено к делу.

«Американские власти проинформировали, что они не могут предоставить дополнительную информацию касательно запуска ракеты, кроме той, что указана в меморандуме. И она уже была предоставлена представителю антитеррористической прокуратуры, — отметил Стейнхёйнс. — И суд понимает, что никакая прочая информация не будет приобщена к делу».

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Напомним, что в понедельник в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Обвиняемыми обозначены четыре человека — бывший глава боевиков в так называемой Донецкой народной республике Игорь Гиркин, который известен под псевдонимом Стрелков, и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории России.

США, MH-17
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