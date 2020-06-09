В мире уже 3,5 миллиона человек выздоровели от коронавируса

В мире с начала эпидемии COVID-19 обнаружили в 7 млн 199 тысяч 306 человек, из них 408 734 умерли и 3 млн 536 тысяч 274 выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.
По количеству инфицированных и умерших от коронавируса до сих пор лидируют США. Там COVID-19 уже подтвердили более 2 млн человек. Из них 773 480 пациентов выздоровели, а 113 055 — умерли от осложнений. В стране лечится еще более миллиона людей.
Второе место по количеству инфицированных занимает Бразилия, где коронавирус подтвердили у более 710 тысяч человек. Летальных случаев зафиксировано 37 312, выздоровели более 325 тысяч человек.
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