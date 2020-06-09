В Украине подтвердили 27 856 случаев COVID-19

По состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждено 27 856 случаев COVID-19. За сутки 394 новых случаев.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

Зафиксировано 13 новых летальных случаев. Выздоровели — 217 человек.

Всего, по данным ЦОЗ, выздоровели 12 412 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 810.

Среди заболевших 58% составляют женщины. Чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастных группах от 30 до 49 лет — 35% и от 50 до 69 лет — 37%.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 49, Закарпатской — 39, Житомирской области — 38.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 9 июня в мире с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 7 млн 199 тыс. 306 человек, из них 408 734 умерли и 3 млн 536 тыс. 274 выздоровели.