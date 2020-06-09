В России снова почти 9000 заболевших COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8,6 тыс. случаев, умер за сутки 171 пациент, следует из данных местного оперативного штаба, обнародованных во вторник.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в целом по России держится на прежнем уровне, колеблясь между 9,4 — 8,3 тыс. Число умерших по стране остается относительно высоким, но далеким от рекорда (232, 29 мая).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции, 6 142 умерших и 242 397 выписанных (11 709 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в РФ (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 714. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших. На первом США (1,96 млн), на втором — Бразилия (707,4 тыс.).

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что по данным на вторник в России проведено более 13,2 млн тестов на коронавирус, из них 238 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 320 тыс. человек.