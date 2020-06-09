Требования Минздрава для ослабления карантина нарушают 7 областей и Киев

Показатель инцидентности COVID-19 (количество новых случаев заболевания за последние семь дней) по состоянию на 9 июня превышает норму в семи областях и Киеве, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, при допустимой норме менее 12 на 100 тыс. чел. в Киеве этот показатель составляет 15,23, в Волынской области — 16,58, Житомирской — 13,17, Закарпатской — 16,67, Львовской — 19,00, Ривненской — 23,51, Тернопольской — 12,04, Черновицкой — 35,40.

Еще в трех областях — Ивано-Франковской, Киевской и Черниговской — показатель инцидентности близок к критической отметке (более 10 на 100 тыс. чел.).

В то же время все регионы Украины соответствуют требованиям Минздрава по загруженности коек в больницах (<50%) и охвату тестированием (более 12 на 100 тыс. чел.), необходимых для ослабления карантинных мер, введенных ранее для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.