Путин и Меркель обсудили Украину

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре отметили отсутствие прогресса при реализации «Минска-2».
«Продолжен обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта. Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений „нормандской четверки“ по итогам саммита в Париже в 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора руководителей двух стран.
Как отмечается, Путин говорил о целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер.
Путин и Меркель обсудили также ситуацию в Ливии, выразив обеспокоенность эскалацией боевых действий в этой стране. Еще одной ключевой темой разговора стало урегулирование ситуации в Сирии.
Путин и Меркель также обсудили другие актуальные вопросы, в частности борьбу с пандемией коронавируса.
Разговор руководителей двух стран состоялся по инициативе немецкой стороны, отмечает Кремль.
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