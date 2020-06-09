Путин и Меркель обсудили Украину

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре отметили отсутствие прогресса при реализации «Минска-2».

«Продолжен обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта. Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений „нормандской четверки“ по итогам саммита в Париже в 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора руководителей двух стран.

Как отмечается, Путин говорил о целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер.

Путин и Меркель обсудили также ситуацию в Ливии, выразив обеспокоенность эскалацией боевых действий в этой стране. Еще одной ключевой темой разговора стало урегулирование ситуации в Сирии.

Путин и Меркель также обсудили другие актуальные вопросы, в частности борьбу с пандемией коронавируса.

Разговор руководителей двух стран состоялся по инициативе немецкой стороны, отмечает Кремль.