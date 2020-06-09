Войти
Зеленский напомнил о необходимости носить маски
официально
Зеленский напомнил о необходимости носить маски
Лукашенко считает правильными белорусские меры по борьбе с коронавирусом
соседи
Лукашенко считает правильными белорусские меры по борьбе с коронавирусом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Путин и Меркель обсудили Украину

360
Путин и Меркель обсудили Украину

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре отметили отсутствие прогресса при реализации «Минска-2».

«Продолжен обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования внутриукраинского конфликта. Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений „нормандской четверки“ по итогам саммита в Париже в 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора руководителей двух стран.

Как отмечается, Путин говорил о целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер.

Путин и Меркель обсудили также ситуацию в Ливии, выразив обеспокоенность эскалацией боевых действий в этой стране. Еще одной ключевой темой разговора стало урегулирование ситуации в Сирии.

Читайте также: К Путину на парад Победы пока согласились приехать только союзники РФ

Путин и Меркель также обсудили другие актуальные вопросы, в частности борьбу с пандемией коронавируса.

Разговор руководителей двух стран состоялся по инициативе немецкой стороны, отмечает Кремль.

Ангела Меркель, Владимир Путин, Донбасс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 9 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016