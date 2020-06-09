Спор вокруг торговой марки «Корвалол»: «Фармак» предложил выход фирме «Дарница»

АО «Фармак» обратилось с открытым письмом к фармацевтической фирме «Дарница» в связи с ситуацией вокруг судебных разбирательств относительно прав интеллектуальной собственности известную торговую марку «Корвалол Corvalolum». «Фармак» предлагает «Дарница» сделать собственное название препарата, вместо того, чтобы использовать чужое. И направить на его раскрутку деньги, который «Дарница» тратит на суды.

Текст письма опубликован на сайте АО «Фармак».

Спор между сторонами относительно названия популярного препарата длится с 2005 года. 2 июня Верховный суд в очередной раз вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Итак, после 15 лет судебных процессов спор не разрешен, а запущен по новому кругу. При этом трудно предсказать, когда Фемида вынесет окончательный вердикт.

Компания «Фармак» заявила, что и впредь будет защищать свои законные права на марку «Корвалол», используя все законные средства защиты.

«Вместе с тем мы считаем, что „Фармак“ и „Дарница“ как ведущие отечественные производители лекарственных средств с европейским вектором развития способны добросовестно конкурировать на рынке, а не вести бесконечные судебные тяжбы», — говорится в обращении.

Отмечается, что «Фармак» как правопреемник Киевского химико-фармацевтического завода им. М. Ломоносова создал название «Корвалол» более 60 лет назад. Все это время компания вкладывала интеллектуальные, человеческие и имущественные ресурсы в поддержание высокого качества и эффективности лекарственного средства под этим брендом. Благодаря «Фармак» марка «Корвалол» хорошо известна в Украине, а также популярна в более чем 16 странах.

Монополии на это лекарственное средство нет ни в Украине, ни в мире. Каждый производитель может выпускать его под своим собственным брендом.

«Фармак» подчеркивает необходимость соблюдать принципы добросовестной конкуренции на рынке и не использовать чужие обозначения. Мы уверены, что фармацевтическая фирма «Дарница», которая имеет опыт судебных процессов по защите своих прав интеллектуальной собственности на обозначения, разделяет эту позицию.

«Поэтому мы предлагаем фармацевтической фирме „Дарница“ выбрать собственное название для своего лекарственного средства, не похожее на торговую марку „Корвалол“ АО „Фармак“. В то же время ресурсы, которые компания тратит на судебные процессы, можно направить на популяризацию этого препарата, который, мы убеждены, сможет стать настоящим конкурентом для бренда „Корвалол“.

Такой сценарий развития событий продемонстрирует всем заинтересованным сторонам, что рынок лекарств в Украине является цивилизованным и в стране уважают права интеллектуальной собственности. А это, в свою очередь, является необходимым условием и лучшим примером для привлечения инвестиций в отрасль. И наоборот, мы уверены, что длительное рассмотрение дела по бренда „Корвалол“, который уже вышел за все разумные сроки рассмотрения, вредит инвестиционному климату страны.

Мы призываем фармацевтическую фирму „Дарница“ продемонстрировать свою готовность к поискам компромисса ради европейского будущего Украины.

В Украине, как и во всем мире, фармацевтика сейчас находится на передовой, и людям нужны качественные, эффективные и доступные лекарства, поэтому фармацевтические компании работают в интересах страны и каждого ее жителя», — говорится в письме.