Нацбанк немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 10 июня, ослабил официальный курс гривны на четыре копейки — до 26,6412 гривны за доллар против 26,6005 гривны за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,0872 грн за евро против 30,1477 грн за евро накануне.