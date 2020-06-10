В мире уже 7,32 миллиона случаев COVID-19

По состоянию на утро 10 июня в мире зафиксированы 7 323 762 случая коронавируса, в частности 3 603 893 человека выздоровели и 413 731 погиб.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Всего за новые сутки были зафиксированы 11 563 новых случая инфекции COVID-19, из них 5 385 и 4 199 случая приходятся на Пакистан (всего 113 702) и Мексику (124 301) соответственно.
Также было зафиксированы 728 новых смертельных исходов, их них 596 в Мексике и 83 - в Пакистане.
В США на сегодня зафиксированы 2 045 549 случаев, из них 114 148 человек погибли и 788 862 выздоровели.
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