Украина ожидает первый транш МВФ по новой программе уже сегодня

Первый транш кредита от Международного валютного фонда по новой программе сотрудничества поступит на Украину 11 июня. Об этом в среду сообщили в Министерстве финансов.

«Первый транш в объеме $2,1 млрд должен поступить в Украину 11 июня 2020 года и будет направлен в государственный бюджет», — говорится в сообщении.

Напомним, что решение МВФ о выделении денег было принято вчера поздно вечером по киевскому времени.

Кредит одобрен с формулировкой «для удовлетворения значительных потребностей в урегулировании платежного баланса и бюджетном финансировании, сохранения достигнутых результатов, продвижения небольшого набора ключевых структурных реформ». Кроме того, указали в фонде, средства необходимы для «обеспечения готовности Украины к восстановлению экономического роста после завершения кризиса».

Минфин сообщил в свою очередь, что программа с механизмом стенд-бай сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и охватит фискальную, монетарную, энергетическую, а также антикоррупционную политику. Ведомство отмечает, что само наличие новой программы открывает возможности для получения средств от других международных организаций.