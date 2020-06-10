Войти
Трамп готов представить реформу полиции
инициатива
Трамп готов представить реформу полиции
Кабмин до конца недели представит новый вариант программы действий
позиция
Кабмин до конца недели представит новый вариант программы действий

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Украине открывают заведения культуры, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом

136
В Украине открывают заведения культуры, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом

В Украине с 10 июня разрешена работа заведений культуры и учреждений, предоставляющих услуги размещения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

По его словам, Киев и еще шесть областей не готовы к очередному этапу послабления карантина.

"Сегодня 10 июня — очередной этап послабления карантина. Оно касается тех областей, которые достигли эпидемических критериев, определенных постановлением правительства о внедрении адаптивного карантина. У нас есть несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности 12 на 100 тыс. населения и его превышают. В частности, это Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая область. Эти области с сегодняшнего дня не могут применить очередной этап послабления карантина",- сказал он.

Ляшко также дал рекомендации по открытию указанных заведений.

"Разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Среди особенностей открытия — всем работникам проводится температурный скрининг, обработка рук антисептиками на входе как работников, так и посетителей, запрещено фан-зоны и другие места массового скопления населения, которые не позволят придерживаться социальной дистанции, контроль билетов на входе по возможности должен быть организован сканерами штрих-кодов, один человек на 5 м помещения, если под открытым небом, то 5 м огражденной территории, посетители должны быть в защитных масках, размещаться исключительно на сидячих местах, расстояние между сидениями должно быть 1,5 м, в залах в шахматном порядке",- сказал он.

Читайте также: В Украине снова растет количество заболевших COVID-19

"Также разрешается открывать учреждения, которые предоставляют услуги по размещению, кроме детских заведений оздоровления и отдыха. Помимо других особенностей открытия в таких учреждениях должна быть предварительная онлайн-регистрация, при возможности организация питания в номерах или с соблюдением норм, которые действуют для заведений общепита",- добавил Ляшко.

карантин, Виктор Ляшко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 июня 2020
Вторник, 9 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016