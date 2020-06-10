Первый транш МВФ уже направлен в Украину

Первый транш Международного валютного фонда (МВФ) в $2,1 млрд уже направлен в Украину, сообщил представитель страны в Фонде Владислав Рашкован.

«Первый транш в $2,1 млрд уже направлен в Украину — будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах», — написал он в соцсети Facebook в среду.

Напомним, что решение МВФ о выделении денег было принято вчера поздно вечером по киевскому времени.

Кредит одобрен с формулировкой «для удовлетворения значительных потребностей в урегулировании платежного баланса и бюджетном финансировании, сохранения достигнутых результатов, продвижения небольшого набора ключевых структурных реформ». Кроме того, указали в фонде, средства необходимы для «обеспечения готовности Украины к восстановлению экономического роста после завершения кризиса».