Первый транш МВФ уже направлен в Украину

Первый транш Международного валютного фонда (МВФ) в $2,1 млрд уже направлен в Украину, сообщил представитель страны в Фонде Владислав Рашкован.
«Первый транш в $2,1 млрд уже направлен в Украину — будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах», — написал он в соцсети Facebook в среду.
Напомним, что решение МВФ о выделении денег было принято вчера поздно вечером по киевскому времени.
Кредит одобрен с формулировкой «для удовлетворения значительных потребностей в урегулировании платежного баланса и бюджетном финансировании, сохранения достигнутых результатов, продвижения небольшого набора ключевых структурных реформ». Кроме того, указали в фонде, средства необходимы для «обеспечения готовности Украины к восстановлению экономического роста после завершения кризиса».
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