Послы ЕС продлили «крымские» санкции еще на один год

Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить санкции, введенные ЕС после незаконной аннексии Россией Крыма, еще на один год.
Это следует из записи, которую сделал в среду представитель Украины при ЕС, посол Мыкола Точицкий на своей странице в «Твиттер».
«Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных против нее за продолжающуюся агрессию против Украины. „Крымский пакет“ будет продлен еще на год. Благодарим наших партнеров за их непоколебимую поддержку», — написал он.
Решение должно быть утверждено Советом ЕС и обнародовано в Официальном журнале, после чего вступит в силу.
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