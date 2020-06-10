Что нужно знать о биткоин-обменниках

После халвинга курс биткоин немного пошел вверх. Одни держатели BTC захотели продать монеты, другие — пополнить запасы через биткоин-обменники, надеясь на дальнейший рост цены. Чтобы помочь начинающим криптоинвесторам, владельцы сервиса BUYBank ответили на часто задаваемые вопросы о сервисах обмена.

Чем биткоин-обменник отличается от биржи криптовалют

Биткоин-обменник — платформа для обмена bitcoin на фиатные деньги. Например, на официальном сервисе BUYBank можно обменять биткоин на наличные (доллары/гривны) или вывести денежные средства на карту любого банка Украины. Есть также возможность купить BTC за наличные или через банковскую карту.

Криптовалютные биржи представляют собой площадки для проведения операций между продавцом и покупателем. Они выступают лишь посредниками, гарантируя заключение безопасных сделок. То есть продавцу/покупателю придется самостоятельно устанавливать цену, искать наиболее выгодное предложение.

Если же человек проводит операции через биткоин-банк, он торгует именно с сервисом, покупая у него или продавая ему активы. Покупателю/продавцу не придется изучать особенности ресурса, выставлять ордера, ждать совершения сделки.

Безопасны ли биткоин-обменники?

Некоторые считают криптовалютные биржи одним из самых безопасных способов обмена биткоин. Несмотря на такое высокое доверие, подобные площадки регулярно подвергаются атакам хакеров.

Например, в июле 2019 года с японской криптобиржи Bitpoint похищены активы на сумму 32$ млн, из которых 23$ млн принадлежали её клиентам. В сентябре 2018 года хакеры похитили 60$ млн с платформы Zaif, а в январе — NEM на сумму 530$ млн с биржи Coincheck.

Биткоин-обменники тоже привлекают хакеров. Чтобы защитить активы пользователей, владельцы сервисов не хранят платежные данные. Финансовые операции проводятся через платежный шлюз, соответствующий требованиям безопасности стандарта PCI DSS уровня 1. На самих ресурсах используется безопасное соединение, то есть данные надежно защищены.

Как выбрать биткоин-обменник?

Официальные обменники представляют собой реальные компании с фактическими офисами или отделениями, куда можно в любой момент обратиться за консультацией или с претензией. Площадки, основанные частным лицом, сложно отследить и привлечь к ответственности, поэтому с ними лучше не сотрудничать.

Чтобы не нарваться на мошенников, следует изучить отзывы реальных пользователей на тематических веб-ресурсах, например, bestchange.ru. Особое внимание обратите на скорость обработки заявок пользователей, а именно — отсутствие нарушений и своевременный перевод денег.

Отдельно стоит выделить техподдержку. На сайте должны быть указаны телефон, электронная почта и другие данные для связи со специалистами. Плюсом будет наличие онлайн-чата, где сотрудники оперативно и грамотно отвечают на вопросы, помогают провести операцию.

Как происходит обмен в биткоин-обменниках

Купить, продать или обменять биткоин на многих обменниках можно абсолютно приватно. Так, на BUYBank не нужно отправлять скан-копии или фотографии паспорта, что экономит массу времени. Другие обменники могут запросить регистрацию и верификацию пользователя.

На примере BUYBank рассмотрим алгоритм обмена биткоин на гривны:

Перейти на главную страницу сервиса. Заполнить заявку. Нужно ввести количество BTC, номер банковской карты, телефон, выбрать способ получения фиатных денег. Дождаться исполнения заявки. Отправка биткоин осуществляется в автоматическом режиме сразу после получения подтверждения об оплате.

Некоторые биткоин-обменники дают возможность обменять биткоин за наличные с помощью терминала. При покупке криптовалюты курс считается по факту, при продаже — по 1–2 подтверждениям.

Дополнительное преимущество BUYBank — отсутствие обязательной регистрации на сайте. Советуем создать личный кабинет, потому что так можно получить реферальную ссылку для дополнительного заработка. Достаточно привлекать пользователей, накапливать баллы, обменивать их на гривны или биткоины.