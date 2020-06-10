С 1 июля украинские туристы смогут полететь в Турцию

Туроператор Anex Tour с 1 июля возобновляет программу ежедневных авиарейсов в Турцию, полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air Ukraine в Бодрум и Анталию, сообщила пресс-служба туроператора в среду.

Компания отметила, что по итогам телефонного разговора министров иностранных дел двух стран, Турция откроет границы для туристов из Украины с 1 июля. Турецкая сторона заверяет, что создаст «все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом».

«Турция, которая возглавляет наши направления, уже с первого июля этого года будет принимать гостей. Она стала образцовой страной в мире, выполнив все необходимые меры по безопасности для туриста и туризма в целом. Поэтому, мы с Azur Air Ukraine, планируем запуск чартерных рейсов, конечно же, соблюдая все правила безопасных авиаперелетов», — цитирует пресс-служба генерального директора ООО «ТК Анекс Тур» в Украине Илькера Адигюзеля.