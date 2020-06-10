«Нафтогаз Украины» отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета «Укрнафты»

НАК «Нафтогаз Украины» отозвал Юрия Витренко из состава Наблюдательного совета «Укрнафты».

Об этом Українським Новинам сообщил источник на нефтегазовом рынке.

«Сегодня Нафтогаз отозвал Витренко из набсовета „Укрнафты“», — сказал собеседник агентства.

По его словам, вместо Витренко в состав набсовета «Укрнафты» от НАК назначен директор нефтяного дивизиона Нафтогаза Николай Гавриленко.

Напомним, ранее стало известно, что национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена уволить исполнительного директора группы компании Юрия Витренко.

Сам Юрий Витренко обвинил председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева в некомпетентности и назвал инициатором своего увольнения.