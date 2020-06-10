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В «1+1 media» ничего не знают о том, что часть группы принадлежит Оксане Марченко

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В «1+1 media» ничего не знают о том, что часть группы принадлежит Оксане Марченко

В медиагруппе «1+1 media» заявляют, что для них является новой информация о принадлежности к структуре собственности телеканала жены народного депутата Виктора Медведчука телеведущей Оксаны Марченко.

«В последние дни в медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, которые есть в структуре собственности телеканала „1+1“, принадлежат Оксане Марченко. Авторы ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую нардеп недавно обнародовал. Для 1+1 медиа эта информация является новой. Сейчас юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала», — сказано в заявлении.

Отмечается, что официальный комментарий 1 + 1 медиа появится после проверки информации.

Ранее журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») сообщили, что Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО «Телерадиокомпания «Студия 1 + 1».

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Согласно СМИ, в декларации, которую указал Медведчук, его жена телеведущая Оксана Марченко — конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов. Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1», говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала «1+1» по состоянию на 2 марта 2020 года.

Виктор Медведчук, 1+1, Оксана Марченко
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