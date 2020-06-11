Число заболевших коронавирусом в США превысило 2 млн человек

Количество людей с подтвержденным заражением коронавирусом в США превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Умерли в США от коронавируса свыше 112 тыс. человек.
Новые случаи заражения выявлены на фоне продолжающихся в США массовых акций протеста из-за смерти после задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Вице-президент США Майк Пенс при этом заявил, что в течение двух недель с начала протестов власти не наблюдают роста новых случаев заражения. Он добавил, что многие участники акций надевают маски и пытаются в какой-то мере соблюдать социальную дистанцию.
Общее количество выявленных случаев заражения в мире, по данным университета, превысило 7,3 млн. На первом месте среди стран находятся США (порядка 27% от общего числа заболевших). На втором месте — Бразилия (порядка 740 тыс.). Россия на третьем месте (493 тыс.). Вслед идут Великобритания (более 291 тыс.) и Индия (более 276 тыс.).
8 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в мире в целом ухудшается, несмотря на сокращение темпов распространения инфекции в Европе. Все больше приходит сообщений о увеличении темпов распространения коронавируса в Южной Азии, Африке, центральноазиатских государствах.
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