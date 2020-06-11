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Число заболевших коронавирусом в США превысило 2 млн человек

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Число заболевших коронавирусом в США превысило 2 млн человек

Количество людей с подтвержденным заражением коронавирусом в США превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Умерли в США от коронавируса свыше 112 тыс. человек.

Новые случаи заражения выявлены на фоне продолжающихся в США массовых акций протеста из-за смерти после задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Вице-президент США Майк Пенс при этом заявил, что в течение двух недель с начала протестов власти не наблюдают роста новых случаев заражения. Он добавил, что многие участники акций надевают маски и пытаются в какой-то мере соблюдать социальную дистанцию.

Общее количество выявленных случаев заражения в мире, по данным университета, превысило 7,3 млн. На первом месте среди стран находятся США (порядка 27% от общего числа заболевших). На втором месте — Бразилия (порядка 740 тыс.). Россия на третьем месте (493 тыс.). Вслед идут Великобритания (более 291 тыс.) и Индия (более 276 тыс.).

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8 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в мире в целом ухудшается, несмотря на сокращение темпов распространения инфекции в Европе. Все больше приходит сообщений о увеличении темпов распространения коронавируса в Южной Азии, Африке, центральноазиатских государствах.

 

США, коронавирус
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 6 минут назад

UA . В КИЇВСЬКІЙ РУСІ ОКУПАНТІВ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ ОЛІГАРХІВ ПАРТІЇ ЇХ РАБІВ ХОЛУЇВ ДО ДНОЇ ЯМИ ВСІХ РАБІВ І З ХОЛУЯМИ ТА ДОБРЕ ВИГОСТРИТЬ СОКИРУ І ТІЛЬКИ БИТЬ І ТІЛЬКИ БИТЬ І ТІЛЬКИ БИТЬ ТИЧИНА Т Г ШЕВЧЕНКО.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

UA . БОЖЕ ВРЯТУЙ НАС ВІД КАТІВ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ УБИВЦЬ П УТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ЇХ РАБІВ ХОЛУЇВ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНИХ ПАРТІЙ СВОБОДА НАРОДНИЙ РУХ БАТЬКІВЩИНА.........З БОГОМ ДІТИ ВНУКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ КОРІННИХ НАРОДІВ СВІТУ.........

U A . ЧИ РУСИ НАРОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ УСВІДОМЛЮЮТЬ ЩО ВЛАДОЮ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ ПУТІНИМ ТРАМПОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ ВОНИ РУСИ ВЖЕ ГАРАНТОВАНО ПРИРЕЧЕНІ НА ЗАГИБЕЛЬ ПАРТІЄЮ СВОБОДА БЕЗ СВОБОДИ ПАРТІЄЮ НАРОДНИЙ РУХ БЕЗ РУХУ ПАРТІЄЮ БАТЬКІВЩИНА БЕЗ БАТЬКІВЩИНИ АЛЕ З КУПЛЕНИМИ ЗА НАРОДНІ ГРОШІ РАЗОМ З ПОЛІТИЧНОЮ КУРВОЮ МІЛІОНЕРОМ ТИМОШЕНКО СМЕРТЬ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНИМ ПАРТІЯМ БЕЗДІЯЛЬНИМ СИТИМ РАБАМ ХОЛУЯМ НЕ ТОВАРИШАМ ГОЛОДНИМ РУСАМ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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