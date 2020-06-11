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США предложили ввести еще более жесткие санкции против России

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США предложили ввести еще более жесткие санкции против России

Республиканский исследовательский комитет (Republican Study, крупнейшее объединение внутри фракции республиканцев в палате представителей США) представил доклад с предложениями по дополнительным санкциям против России.

Республиканцы предлагают признать Россию «спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции, «Хезболлы», «Талибана» и «Русского имперского движения». В США они признаны террористическими группировками. Республиканцы отмечают, что признание государства спонсором терроризма влечет за собой ряд ограничений, в том числе запрет на экономическую деятельность. Они утверждают, что в качестве первого шага конгресс должен принять законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной — спонсором терроризма (Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act).

Большую часть ограничений, описываемых в новом докладе республиканцев, еще в мае 2019 года изложили представители комитета по финансовым услугам палаты представителей США. Тогда они представили для общественного обсуждения черновик сводного законопроекта по новым ограничениям для России.

Нынешний доклад республиканцев, как и прошлогодний документ, предлагает ввести санкции против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны, ограничения на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами, а также санкции в рамках законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA).

Помимо этого в санкционный список SDN необходимо внести Внешэкономбанк (ВЭБ). Комитет по финансовым услугам палаты представителей предложил включить туда одну или несколько финансовых организаций. Кроме ВЭБа в прошлогоднем документе фигурировали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. Кроме этого, Россию следует исключить из международной системы платежей SWIFT, считают представители власти США.

В докладе отмечается, что санкции против России необходимо распространить и на «лидеров ее кампании по дезинформации». В качестве примера республиканцы предлагают ввести ограничения для председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, «близкого союзника» президента Владимира Путина и «пророссийского олигарха», лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Кроме того, республиканцы считают, что конгресс должен поручить Госдепартаменту США «организовать передачу информации россиянам напрямую». В докладе говорится, что администрация Обамы «неохотно шла на то, чтобы бросить вызов Москве, предоставляя новости и информацию российским гражданам напрямую». Республиканцы считают, что Обама опасался того, что общение с россиянами напрямую будет считаться «эскалацией конфликта, чего следует избегать».

В общей сумме в 120-страничном докладе содержится более 130 решений «для противодействия наиболее агрессивным глобальным противникам Америки», включая «самые жесткие среди когда-либо предлагаемых» санкций против России, Китая и Ирана, отмечается на сайте республиканского исследовательского комитета.

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В документе говорится, что за восемь лет правления бывшего американского президента Барака Обамы его «провальная политика» привела к усилению «самых больших противников» США. Деятельность России и Китая в это время «осталась без контроля». Первая страна, как и вторая, в частности, «стремится подорвать лидерство США на мировой арене». Иран, в свою очередь, «продолжает разработки ядерного оружия, стремится уничтожить Израиль и выступает в качестве самого щедрого спонсора терроризма в мире». Эти растущие угрозы, говорится в докладе, требуют от конгресса принятия законов, «направленных на продвижение интересов США внутри страны и за ее пределами».

Россия, США, санкции
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