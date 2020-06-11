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Зеленский рассказал, что Порошенко приходил к нему договариваться

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Зеленский рассказал, что Порошенко приходил к нему договариваться

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пятый президент страны Петр Порошенко встречался с ним и предлагал ему какую-то помощь, но Зеленский ему не верит.

«Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла из-за того, что всё, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю», — сказал он в интервью «Украинской правде», записанном 3 июня и опубликованном в четверг.

Зеленский отметил, что во время президентской избирательной кампании 2019 года по инициативе Порошенко в адрес будущего президента и его семьи звучало много неправдивой «грязной» информации. «Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент», — указал он.

Зеленский рассказал, что Порошенко много раз хотел с ним встретиться: «Говорил, мы можем найти взаимопонимание, там какую-то помощь на международной арене. А он рассказывал обо мне какие-то байки международным партнерам с самого начала. Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как... Настороженно? Очень. Как врага Украины. Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди. Вот и всё.

Зеленский отметил, что, в конце концов, он согласился встретиться с Порошенко, и они «о многом» говорили. «Я был, честно говоря, даже более дипломатичным, чем сейчас, когда говорю о нем. Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины. До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто. Так оно и будет, поверьте мне», — рассказал президент.

По его словам, Порошенко сказал, что действительно хочет помогать стране, «готов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь», но ни о каких «союзах» речь не шла. «Он понимает, что мы разные люди, поэтому какой союз? Мы совсем разные. И он говорит: «давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны», — указал Зеленский.

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По его мнению, с Порошенко нельзя договариваться. «Это говорят как его бывшие друзья, так и его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла», — подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос «как к гражданину», хочет ли он, чтобы Порошенко «сидел», Зеленский сказал: «Это вопросы, на которые могут ответить только правоохранительные органы. Ну, как я должен решать — я что, ему суд? Ну, давай серьезно. Человек должен „сидеть“, если есть за что „сидеть“. Вот и всё. А за что „сидеть“, устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд».

Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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