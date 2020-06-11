Число случаев заражения коронавирусом в России превысило пол миллиона

Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436. Об этом сообщили журналистам в четверг в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным штаба, суточный рост числа инфицированных составил 1,8%, днем ранее он составлял 1,7%.
Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки в России на 174 и составило 6 532. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.
Число выписанных за сутки пациентов составило 8 367 человек, общее число выздоровевших достигло 261 150 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составило 52% от общего числа случаев коронавируса в России.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016