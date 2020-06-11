Число случаев заражения коронавирусом в России превысило пол миллиона

Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436. Об этом сообщили журналистам в четверг в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост числа инфицированных составил 1,8%, днем ранее он составлял 1,7%.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки в России на 174 и составило 6 532. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.

Число выписанных за сутки пациентов составило 8 367 человек, общее число выздоровевших достигло 261 150 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составило 52% от общего числа случаев коронавируса в России.