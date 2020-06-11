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Шмыгаль уверяет, что местные выборы пройдут уже по новому административному устройству

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Шмыгаль уверяет, что местные выборы пройдут уже по новому административному устройству

Очередные местные выборы в Украине состоятся в октябре и будут проходить на основе нового административно-территориального устройства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему «100 дней правительства».

«Эта реформа (децентрализации — ред.) будет одной из самых успешных и будет завершена в этом году путем проведения осенью в октябре, как и запланировано, местных выборов уже по новому административно-территориальному устройству. И уже с 2021 года эта реформа (децентрализация) начнет работать и по финансированию полноценно, и управлению на местном уровне», — сказал глава правительства.

Он напомнил, что правительство уже завершило перспективный план формирования громад в Украине путем утверждения перспективных планов всех областей.

По его словам, сейчас идет дискуссия по формированию районов.

Шмыгаль рассказал, что есть около 430 районов, а планируется сделать 129.

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Напомним, что на заседании правительства 27 мая министры утвердили перспективные планы формирования территорий общин Запорожской, Львовской и Одесской областей. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что этими решениями Кабинет министров завершил один из этапов реформы децентрализации, утвердив перспективные планы формирования территорий общин во всех областях Украины.

местные выборы, Денис Шмыгаль
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