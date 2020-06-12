Twitter заблокировал более 30 тысяч аккаунтов из-за связи с Россией и Китаем

Администрация социальной сети Twitter заблокировала более 32 тыс. учетных записей, связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте соцсети.
По данным администрации соцсети, 1152 аккаунтов принадлежали пользователями из России, еще 7340 учетных записей использовались людьми из Турции. Большая часть аккаунтов (23750) принадлежала пользователям из Китая.
В заявлении отмечается, что заблокированные аккаунты были задействованы в «информационных операциях» и применялись для распространения материалов, которые могли быть выгодны для властей этих стран.
Учетные записи из России были связаны с сайтом «Актуальная политика». По версии Twitter, он занимается пропагандой при поддержке государства. Twitter заблокировал сеть аккаунтов, связанных с этим СМИ, за нарушение политики соцсети относительно манипуляции. Уточняется, что пользователи аккаунтов занимались скоординированным перепостом и усилением неоригинальной информации ради политических целей.
Помимо этого, «Актуальная политика» продвигала интересы партии «Единая Россия» и пропагандировала нападки на политических диссидентов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016