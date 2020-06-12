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Twitter заблокировал более 30 тысяч аккаунтов из-за связи с Россией и Китаем

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Twitter заблокировал более 30 тысяч аккаунтов из-за связи с Россией и Китаем

Администрация социальной сети Twitter заблокировала более 32 тыс. учетных записей, связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте соцсети.

По данным администрации соцсети, 1152 аккаунтов принадлежали пользователями из России, еще 7340 учетных записей использовались людьми из Турции. Большая часть аккаунтов (23750) принадлежала пользователям из Китая.

В заявлении отмечается, что заблокированные аккаунты были задействованы в «информационных операциях» и применялись для распространения материалов, которые могли быть выгодны для властей этих стран.

Учетные записи из России были связаны с сайтом «Актуальная политика». По версии Twitter, он занимается пропагандой при поддержке государства. Twitter заблокировал сеть аккаунтов, связанных с этим СМИ, за нарушение политики соцсети относительно манипуляции. Уточняется, что пользователи аккаунтов занимались скоординированным перепостом и усилением неоригинальной информации ради политических целей.

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Помимо этого, «Актуальная политика» продвигала интересы партии «Единая Россия» и пропагандировала нападки на политических диссидентов.

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