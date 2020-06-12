В мире зафиксировали уже 7,6 миллиона случаев коронавируса

По состоянию на утро 12 июня в мире зафиксирован 7 597 341 случай коронавируса, из них 3 841 537 человек выздоровели и 423 844 погибли.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

По всему миру за сутки зафиксированы 13 433 новых случая коронавируса, из них 6 397 в Пакистане (123 933 всего) и 4 790 в Мексике (133 974 всего).

Также за сегодня погибли 758 человек, их них 587 в Мексике и 107 в Пакистане.

В США зафиксирован 2 089 701 случай, 116 034 человека погибли и 816 086 выздоровели. В Бразилии — 805 649 случаев заражения, из них 41 058 летальных исходов и 396 692 случая выздоровления.