В мире зафиксировали уже 7,6 миллиона случаев коронавируса

По состоянию на утро 12 июня в мире зафиксирован 7 597 341 случай коронавируса, из них 3 841 537 человек выздоровели и 423 844 погибли.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
По всему миру за сутки зафиксированы 13 433 новых случая коронавируса, из них 6 397 в Пакистане (123 933 всего) и 4 790 в Мексике (133 974 всего).
Также за сегодня погибли 758 человек, их них 587 в Мексике и 107 в Пакистане.
В США зафиксирован 2 089 701 случай, 116 034 человека погибли и 816 086 выздоровели. В Бразилии — 805 649 случаев заражения, из них 41 058 летальных исходов и 396 692 случая выздоровления.
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