Минздрав разрешил украинцам праздновать свадьбы

Праздновать свадьбу можно, если люди будут придерживаться ограничительных мер.

Об этом на брифинге 12 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Праздновать свадьбу можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. В частности, это и социальная дистанция по возможности — понимаю, что это свадьба, пользования антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили», — отметил Степанов.

Как сообщалось, по состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19, за сутки — 683 новых.