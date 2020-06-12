Кабмин согласовал новую версию программы и внесет ее в Раду

Правительство согласовало доработанную программу деятельности Кабинета министров Украины и в пятницу, 12 июня, внесет ее на рассмотрение Верховной Рады.
Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании КМУ, сообщает Укринформ.
«Сегодня эта программа должна быть направлена в Верховную Раду Украины», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, этот документ был разработан совместно с комитетами ВР. «За базу взяты предвыборные программы президента и партии „Слуга народа“, взятые указы президента, наработки Кабинета министров, наработки комитетов ВР. Документ структурирован, учитывает абсолютно все векторы развития страны», — добавил глава правительства.
Напомним, правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления № 3330 «О Программе деятельности Кабинета министров Украины» 13 апреля. Этот документ Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.
В то же время представители фракции «Слуга народа» заявляли, что программа не будет принята в том виде, в котором ее подало правительство, и должна быть доработана, в частности в части национальной безопасности и обороны.
Шмыгаль 4 июня, представляя с парламентской трибуны проект постановления «О Программе деятельности Кабинета министров Украины», призвал парламент отправить этот документ на доработку, чтобы внести новый доработанный вариант в Раду. Верховная Рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров Украины.
Тогда же Шмыгаль сообщил народным депутатам о том, что КМУ уже доработал программу с учетом предложений профильных комитетов ВР по всем направлениям.
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