Киев назвал условие, при котором в Киеве усилят карантин

В случае, если количество заболевших на 100 тыс. населения в Киеве превысит отметку в 24 случая, в столице могут вернуть часть карантинных ограничений, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Хочу подчеркнуть, если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных 100 тыс. человек Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тыс. населения. Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей, работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения», — заявил мэр на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Кличко также обратился к правоохранителям с просьбой более строго контролировать соблюдение карантинных ограничений организациями, предприятиями и гражданами.

"Потому что многие люди не соблюдают даже элементарных правил. Не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась, — отметил Кличко.