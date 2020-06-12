ВВП Великобритании обвалился в апреле на рекордные 20,4%

Падение ВВП Великобритании в апреле составило рекордные 20,4% на фоне карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в распространенном в пятницу отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).
«Падение ВВП за месяц составило 20,4%, что стало самым крупным с момента начала ежемесячных отчетов в 1997 году. Это отражает рекордные и широко распространенные объемы приостановки активности в сфере услуг, производства и строительства», — говорится в документе.
Отмечается, что общее падение темпов развития экономики за три месяца — с февраля по апрель — составило 10,4%. В сфере строительства сокращение составило 18,2%, промышленного производства — 9,5%, услуг — 9,9%. Сильно пострадавшими названы такие сектора, как отели и рестораны, образовательные учреждения, производители автомобилей и автомобильные салоны.
«Пандемия крайне негативно отразилась на торговле Великобритании с остальным миром, произошло существенное падение объемов как импорта, так и экспорта автомобилей, топлива, предметов искусства и одежды», — говорится в отчете.
Указанные в документе ONS цифры значительно превосходят те, которые были зафиксированы по итогам экономического кризиса 2008 года. Тогда самым большим падением стало сокращение экономики на 1% в марте, и на 6% — всего за полтора года.
По последней информации Минздрава королевства, количество летальных исходов из-за коронавируса в стране достигло 41,2 тыс., число инфицированных превысило 291 тыс.
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